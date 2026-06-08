Sancaktepe\'de Metehan bebek için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Sancaktepe Belediyesi, SMA hastası Metehan Gölgeci için umut dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tedavi yolculuğu öncesinde düzenlenen etkinlikte Metehan için gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

SMA hastası Metehan Gölgeci için Sancaktepe tek yürek oldu. Gen tedavisi için gerekli olan tutarın toplanmasının ardından Dubai'ye gitmeye hazırlanan minik Metehan için özel bir program düzenlendi. Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa ilçe sakinleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sancaktepelilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte yüzlerce vatandaş, ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Daha önce kanser hastalığını yendiği için Sancaktepe Belediyesi tarafından adına benzer bir balon uçurma etkinliği düzenlenen Ali Asaf ve babası da alandaki yerini aldı. Kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanan minik Ali Asaf ve babası, bu kez SMA hastası Metehan için gökyüzüne balonlar bıraktı.

Gölgeci ailesi, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek, gösterilen dayanışmanın kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

"İnşallah bu kampanyalar başka çocuklara da, hasta ailelere de umut olsun"

Baba Emre Gölgeci, Metehan için başarıyla tamamladıkları 140 günlük bağış kampanyası sürecini anlatarak, "Biz bugün için çok uğraştık. Bugün aslında o mücadeleye başladığımız, yardım kampanyasına başladığımız 140 günü taçlandırdığımız gün. İnşallah diğer evlatlarımıza da nasip olsun. Gerçekten çok uğraştık. 'Savaş ne kadar büyükse zafer de o kadar büyüktür' diyerek güzel bir etkinlik yaptı Sancaktepe Belediyesi, sağ olsunlar. İnşallah bu kampanyalar başka çocuklara da, hasta ailelere de umut olsun. Çabalayınca, sesini duyurmaya çalışınca bir şekilde iyi insanlarla yollar kesişince bu kampanyalar ilerliyor. Bu kampanya 140 günde bitti ama azlarla bitti, azların çok olmasıyla, birleşerek çok olmasıyla bitti. Kimse milyonlar bağışlamadı ama sağ olsun halkımız gönlünden geçen azlarıyla bu kampanyayı bitirdiler. 140 gün bugün için bekledik ama çok şükür ki başardık, hep beraber başardık" dedi.

"Başaracağımıza inananlarla hep beraber başardık"

Anne Sibel Gölgeci de duygularını, "140 gün gerçekten çok büyük bir mücadele verdik Metehan'la gece, gündüz. Ama hep birlikte başardık. Yanımızda olanlarla, bize inananlarla, başaracağımıza inananlarla hep beraber başardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İyi ki sesimizi duydular ve sessiz kalmadılar. Metehan ilacına kavuşmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, hepsinden Allah razı olsun" sözleriyle ifade etti. - İSTANBUL