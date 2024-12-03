Van'da sobadan çıkan yangın evi kül etti
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Kavuncu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Süleyman Çelik'e ait evde çıktı. Sobadan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangın ihbarını alan İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye 2 araç 6 personel sevk etti. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.
Son Dakika › Yerel › Sobadan Yangın: Ev Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?