Sobadan Yangın: Evin İçini Küle Çevirdi

Sobadan çıkan yangın evin içini küle çevirdi

BOLU - Bolu'da 2 katlı evin 2. katında sobadan çıkan yangında evin içi küle döndü.

Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü. Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.