Şoför eşlerine "En iyi narkotik polis anne" projesi anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) çerçevesinde "En iyi narkotik anne" projesi, Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesindeki hat sahipleri ile şoför eşlerine tanıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tanıtılırken, proje çerçevesinde başlatılan "En iyi narkotik polis anne" çalışmaları da hız kesmiyor. Bu çerçevede harekete geçen Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ise 'En iyi narkotik polis anne' projesine destek verdi. Kooperatif içerisindeki hat sahipleri ve şoför eşlerine seminer verilerek, proje tanıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı en iyi 'Narkotik Polis Anne' projesi için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğüne verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Genel olarak annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme ile uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek için son durağımıza gelen annelere ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Hiçbir gencimizin uyuşturucuya bulaşmaması dileği ile yapılan tüm çalışmalara bundan sonra destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN