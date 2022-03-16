Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi - Son Dakika
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Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi

16.03.2022 16:21
Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi

Manyas Şoför ve Otomobilciler Odası olağan kongresi Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapıldı.

Manyas Şoför ve Otomobilciler Odası olağan kongresi Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapıldı. Yapılan kongrede Aslan Pilaz'ı tekrar seçerek, güven tazeledi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Fehmi Erdem'in divan başkanlığında ki kongre Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Faaliyet raporu, bilanço ve tahmini bütçenin okunması sonrası oylama yapıldı ve yönetim oy çokluğu ile aklandı. 120 üyeye sahip Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanlığını hiçbir ücret almadan fahri olarak yürüten Aslan Pilaz'ın tek liste olarak girdiği seçimler de yönetim kurulunu şu isimler oluşturdu. Nazif Gündoğan, Tamer Yıldız, Mehmet Karadağ Recep Metin, Cevdet Bayram, Salih Sevinç, denetim kurulu ise Ertürk Göçmez, İsmail Omay ve Özgür Gümüş oluştu. Kendilerine güvenen ve dört yıl yeniden görev veren üyelere teşekkür eden Aslan Pilaz, her zaman olduğu gibi yine her platform da şoför esnafının dertleriyle dertleneceklerini ve yanlarında olacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi
Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Balıkesir, Kongre, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şoförler Aslan Pilaz'a olan güveni tazeledi - Son Dakika


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