Soğuk hava bitkisel ürün talebini artırdı, aktarlar bilinçsiz tüketime karşı uyardı

Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bitkisel ürünlere yöneldi. Ihlamur, adaçayı, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere talep artarken, aktarlar ise bitki çaylarının aşırı ve bilinçsiz tüketimine karşı uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hastalıklarından korunmak ve vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Tekli bitkilerin yanı sıra birden fazla şifalı bitkinin bir araya getirildiği özel kış karışımları ve atom çayları da yoğun ilgi görüyor.

"Ihlamur stresi azaltıyor, adaçayı boğaza iyi geliyor"

Kış sezonunda en çok satılan ürünlerin başında ıhlamur ve adaçayının geldiğini belirten aktar Seyhan Çalışkan, "Zencefil, zerdeçal ve adaçayı bu dönemde oldukça fazla talep görüyor. Özellikle ıhlamur, hem stresi azaltma hem de soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme özelliğiyle ilk sırada yer alıyor. Vücudu dinlendirip rahatlatan yapısıyla sağlığa büyük katkı sağlıyor. Adaçayı ise özellikle kış aylarında sıkça yaşanan boğaz ağrılarının hafifletilmesinde tercih ediliyor" dedi.

Tekli ürünlerin yanı sıra hazır karışımların da rağbet gördüğünü ifade eden Çalışkan, "Atom çayı olarak bilinen karışımın içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiber yer alıyor. Bu bitkilerin bir araya gelmesi vücuda ciddi bir enerji veriyor. Bunun yanında akşam saatlerinde rahatlama sağlamak amacıyla papatya ve melisa çayları da yoğun olarak tüketiliyor" diye konuştu.

Bitkisel ürünlerin kullanımında yapılan en büyük hatanın birden fazla bitkinin bilinçsizce karıştırılması olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Vatandaşlarımız genelde daha hızlı sonuç almak için çok sayıda ürünü aynı anda karıştırıp tüketebiliyor. Özellikle kilo verme sürecinde tüm zayıflama çaylarını bir arada kullanma eğilimi var. Ancak bu durum vücudu gereksiz yere yoruyor ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bitkisel ürünlerin tazeliğine ve saklama şartlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Seyhan Çalışkan, bir yıldan uzun süre bekleyen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Her bitkisel ürün her bünye için uygun olmayabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan vatandaşlarımızın bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka dikkatli olmaları ve uzmana danışmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.