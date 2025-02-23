Soğuk Havada Denize Giren Kadın

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen bir kadın denize girerek dalgaların arasında yüzdü.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sahil bölgesinde etkisini sürdürüyor. Cide ilçesinde yaşayan Gülnur Yeşilgöz, soğuk hava ve kar yağışına rağmen denizde yüzdü. Dalgaların arasında yüzen kadını, yanında bulunan arkadaşları ise cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU