Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika
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Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi

22.05.2022 12:09
Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi

Güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kötü görüntüye neden olan tüylerin yanma ve acı hissi olmadan soğuk üflemeli epilasyonla alınması işleminin son dönemlerde sıklıkla tercih edildiğini söyledi.

Güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kötü görüntüye neden olan tüylerin yanma ve acı hissi olmadan soğuk üflemeli epilasyonla alınması işleminin son dönemlerde sıklıkla tercih edildiğini söyledi.

Sektörün öncülerinden ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, soğuk üflemeli epilasyon uygulaması ile ilgili bilgi verdi. Vücuttaki kıllardan kalıcı olarak kurtulmanın herkesin arzusu olduğunu ifade eden Dalmış, "Kötü görüntüye neden olan tüylerin yanma ve acı olmadan yok edilmesi için soğuk üflemeli epilasyon işlemi yapılır. Bazı epilasyon işlemlerinde yanık riski vardır. Fazla kıllardan kurtulmak isterken yanık oluşması tercih edilir bir durum değildir. Cihazın uç kısmına yerleştirilen özel aparat soğuk hava üflemektedir. Soğuk hava yanık oluşumunu ve acı duymayı engeller. Vücudun çeşitli bölgelerindeki kıllardan, tüylerden soğuk hava üflemeli epilasyonla kurtulmak mümkündür. Son zamanlarda en fazla tercih edilen epilasyon çeşididir. Avantajları, soğuk üflemeli epilasyonun daha fazla tercih edilmesine neden olur. Uygulama, kıl köklerini tahrip ederek kalıcı olarak yok eder. Epilasyon sırasında cilde hiçbir zarar verilmez. Uygulama sırasında acı hissedilmez. Yüz dahil olmak üzere bütün bedene uygulanabilir. Kıl kökleri tahrip edildiği için sonradan çıkma ihtimali minimum seviyededir. Soğuk hava üflemeli epilasyon, son derece konforlu bir işlemdir. Yüksek memnuniyet sağlar. Cihazın ucuna kişiye özel apart katılabildiğinden en yüksek seviyede hijyen sağlar. Soğuk hava üflemeli epilasyon yapılmadan önce uzmanlar kıl tipini analiz ederler. Kıl tipi belirlendikten sonra vücudun hangi bölgelerine yapılacağına karar verilir. Epilasyon sırasında kişi sterilize edilmiş alana uzanır. Gözlerin zararlı ışınlardan etkilenmemesi için koruyucu gözlük takılması gerekir. Epilasyon cihazı, kişinin kıl tipine ve ten rengine uygun şekilde ayarlanır. Diğer epilasyonlarda uygulama alanlarına jel veya losyon sürülür. Soğuk hava üflemeli cihazlar soğuk üfleyerek jelin, losyonun görevini icra ederler. Bundan dolayı hiçbir şey sürülmeden işleme geçilir. Uygulama bacak, yüz, bikini bölgesi ve kolların dahil olduğu tüm vücuda yapılıyorsa seans 1 saat sürer. İlk seansta kıl kökleri diri olduğundan işlem süresi uzundur. Sonrasında kıl kökleri zayıflayacağından işlem daha kısa sürer. Seans sayısı kişiden kişiye değişir. Sağlık problemi olmayan normal bireylerde işlem 8 ila 10 seansta sona erdirilir. Hormonsal sorunu olanların epilasyondan önce tedavi olması gerekir" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika


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