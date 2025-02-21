Söğüt Belediye Başkanı Durgut, Bursa Bölgesi Meclis Üyeleri ile Toplantıda Bir Araya Geldi

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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katılımıyla düzenlenen 'Bursa Bölgesi Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme' toplantısına katıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Bursa Bölgesi Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme' toplantısı'na iştirak etti. Söz konusu toplantıda, belediye meclis üyeleri arasında kapsamlı değerlendirme ve istişare çalışmaları yapılmış, bu kapsamda halkın hizmetlerden daha etkin faydalanabilmesi için çeşitli önlemler alınması hususunda görüşler paylaşıldı. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ve bu tür toplantıların önemini vurgulamıştır. - BİLECİK