Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Başkan Durgut, bir takım ziyaretler yapmak için Ankara'ya gitti. Başkan Durgut'un ilk ziyareti MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. 'Bir yanım Ahlat Bir Yanım Söğüt' diyen Bahçeli'ye Söğüt halkının selamı götüren Durgut, ilçeleri için yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, destek istedi.
MHP lideri Bahçeli ise, Söğüt'ün kendinde yerinin farklı olduğunu anlatarak, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Söğüt'e desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.
Bahçeli ayrıca Söğütlü hemşerilerine saygı, sevgi ve hürmetlerini iletti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
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