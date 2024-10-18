Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan Bahçeli'ye Ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı Durgut\'tan Bahçeli\'ye Ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek projeler için destek talep etti. Bahçeli, Söğüt'e olan özel ilgisini dile getirerek destek sözü verdi.

18.10.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Durgut, bir takım ziyaretler yapmak için Ankara'ya gitti. Başkan Durgut'un ilk ziyareti MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. 'Bir yanım Ahlat Bir Yanım Söğüt' diyen Bahçeli'ye Söğüt halkının selamı götüren Durgut, ilçeleri için yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, destek istedi.

MHP lideri Bahçeli ise, Söğüt'ün kendinde yerinin farklı olduğunu anlatarak, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Söğüt'e desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

Bahçeli ayrıca Söğütlü hemşerilerine saygı, sevgi ve hürmetlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Devlet Bahçeli, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Söğüt, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
13:50 Serhat Akın’ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu
13:50 Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi’ye satılıyor Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor
13:48 Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:23 Lucas Torreira, Fenerbahçe’nin parasıyla Galatasaray’dan ayrılıyor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
13:21 Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünü doğruladı Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
13:03 Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
12:49 Devlet Bahçeli, Müge Anlı’ya hediye gönderdi Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 10:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.