Söğüt Belediye Başkanı Durgut\'tan LGS Öğrencilerine Destek Mesajı

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut 15 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde yayımladığı mesajla öğrencilere başarılar diledi.

Sınava girecek tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Başkan Durgut, "Yarın yapılacak olan LGS sınavına katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Emeklerinizin karşılığını almanızı, hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınav süresince çevrede sessizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Durgut, "Sınav süresince çevrede sessizliğe özen gösterilmesini, inşaat ve yüksek sesli etkinliklere ara verilmesini önemle rica ediyoruz" dedi.

"Unutmayın, bu sadece bir sınav. Her şeyden önce sağlığınız, huzurunuz ve mutluluğunuz geliyor" diyen Başkan Durgut, öğrencilere moral vererek, "Umudunuz, hayalleriniz, çabanız çok; bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Durgut, mesajının sonunda tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine kolaylıklar dileyerek, sınav sürecinin herkes için hayırlı olmasını temenni etti. - BİLECİK