Söğüt Belediye Başkanı\'ndan Çöp Konteynerlerine Duyarlılık Çağrısı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir çöp konteynerinde ateş yakılması sonucu konteyner kullanılamaz hale gelirken, Belediye Başkanı Ferhat Durgut duyarlılık çağrısı yaptı.

Olay sonrası açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu tür davranışların sadece çevreye değil, halk sağlığına ve kamu kaynaklarına da ciddi zarar verdiğini belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Başkan Durgut, "Çöp konteynerlerini yenilemek, bakımını yapmak ve düzenli temizliğini sağlamak için önemli bütçeler ayrılıyor ve uzun saatler harcanıyor. Ancak bu emeğe saygısızlık edilerek konteynerlerde ateş yakılması, maddi kayıpların yanı sıra hizmetlerin aksamasına da yol açıyor.Çöp konteynerlerinde ateş yakmak ya da yanan ateşi içine atmak çevremizi tehdit ettiği gibi, kamu malına da büyük zarar veriyor. Bu tür sorumsuz davranışlar, hem halk sağlığını riske atıyor hem de kamu kaynaklarının israfına yol açıyor. Hep birlikte daha duyarlı olalım, çevremizi koruyalım ve kamu malına sahip çıkalım. Unutmayalım ki temiz ve güvenli bir çevre, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK