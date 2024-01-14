 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söğüt Belediye Başkanı: Yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipler sahada - Son Dakika
Üye Girişi

Söğüt Belediye Başkanı: Yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipler sahada

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı İsmet Sever, tüm ekiplerin ve araçların sahada olduğunu açıkladı. Kar kürüme, tuzlama ve kurtarma araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, tüm cadde ve ara sokakları açık tutmak için gayret gösteriyor.

Söğüt Belediye Başkanı: Yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipler sahada
14.01.2024 - 13:09,
Abone Ol

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı İsmet Sever açıklama yaptı.

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı Söğüt ilçesini de etkisi altına alırken, ulaşımı olumsuz etkiledi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, tüm ekiplerin ve araçların sahada olduğu bilgisini vererek, "Başlayan kar yağışı sonrası harekete geçen tüm ekiplerimiz ve belediye bünyemize kazandırdığımız araçlarımızla beraber 24 saat boyunca aralıksız olarak girilmedik sokak kalmayacak şekilde kar kürüme, tuzlama ve kurtarma araçlarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 1 kar kürüme ve tuzlama aracı, 1 grayder, 2 bekoloder, 2 traktör ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüren ekiplerimiz tüm cadde ve ara sokakları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında gayret gösteren tüm belediye personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Hava Durumu, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt Belediye Başkanı: Yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipler sahada - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:29:05. #1.12#
SON DAKİKA: Söğüt Belediye Başkanı: Yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipler sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement