Söğüt Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Söğüt Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı.

Söğüt Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararlara, 15 gün içerisinde Söğüt Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.sogut.bel.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, alınan kararların ilçe ve belediye hizmetleri açısından hayırlı olması temenni edilerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla paylaşımda bulunuldu.

Öte yandan, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşların bayramı en içten dileklerle kutlandı. Durgut, bayramın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulunularak, halka sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğinde bulunuldu. - BİLECİK