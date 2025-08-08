Söğüt Belediyesi\'nden Kadınların Güçlenmesine Protokol

Söğüt Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi arasında kadınların güçlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kadınların üretime katılımını ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Söğüt Belediyesi ile Söğüt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde, kadın kursiyerlerin yer aldığı mevcut ve yeni açılacak kurslarda kapasite geliştirme, üretim süreçlerine destek sağlama, üretilen ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sunma ve hizmet modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu iş birliğiyle birlikte, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almaları amaçlanırken, ilçede kurulması planlanan Kadın Kooperatifi'nin de temelleri atılmış oldu.

Söğüt Belediyesi Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen, üreten ve güçlenen bir Söğüt için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK