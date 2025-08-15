Söğüt Belediyesi Temizlik ve Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Söğüt Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik ve peyzaj çalışmalarıyla çevre düzenlemesini aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ana arterlerde bulunan refüjlerde kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ederken, yabani otların yeniden çıkmasını engellemek amacıyla ilaçlama işlemleri de gerçekleştiriliyor. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarının ardından, refüjlerde peyzaj düzenlemelerine geçilerek ilçeye estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda, Söğüt genelinde çim ve ot biçme çalışmaları da belirlenen program doğrultusunda planlı şekilde yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizin her köşesini daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimizle birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ferah ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak öncelikli hedefimiz" dedi. - BİLECİK