Söğüt Belediyesi araç filosuna yeni itfaiye aracı kazandırıldı
Söğüt Belediyesi araç filosuna yeni itfaiye aracı kazandırıldı

Söğüt Belediyesi araç filosuna yeni itfaiye aracı kazandırıldı
06.02.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye araç filosuna yeni bir itfaiye aracı kazandırıldı. Modern özellikleri ile acil durumlara hızlı müdahale imkanı sağlayacak araç, düzenlenen törenle belediye hizmetine sunuldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye araç filosuna yeni itfaiye aracı kazandırıldı.

Söğüt Belediyesi tarafından temin edilen yeni itfaiye aracı, düzenlenen programla araç filosuna dahil edildi. Modern donanımı ve güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken araç, ilçede yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine imkan sağlayacak. Programa Belediye Başkan Vekili Osman Pamukçu, İtfaiye Müdürü Recep Karaçot ve itfaiye personeli katıldı. Programda yeni itfaiye aracı yerinde incelenerek, personele hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlçemizin can ve mal güvenliğine daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlayacak olan bu yeni araçla birlikte itfaiye teşkilatımızın gücü daha da artmış oldu. Güçlü donanımı ve modern yapısıyla ilçemizin güvenliğine önemli katkı sağlayacak bu yatırımın Söğüt'ümüze ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan itfaiyemizin her zaman yanında olan, itfaiyecilerimize gönülden destek veren kıymetli hemşerimiz Kadir'e de bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyor, bu güzel bağın daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

