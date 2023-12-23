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Söğüt Ertuğrulgazi Hastanesi'nin açılış tarihi duyuruldu - Son Dakika
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Söğüt Ertuğrulgazi Hastanesi'nin açılış tarihi duyuruldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde inşaatı devam eden Ertuğrulgazi Hastanesi'nin açılış tarihi Vali Şefik Aygöl tarafından belirlendi. Hastane, 2024 yılının Aralık ayında hizmet vermeye başlayacak.

Söğüt Ertuğrulgazi Hastanesi\'nin açılış tarihi duyuruldu
23.12.2023 - 12:20,
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde inşaatı devam eden Ertuğrulgazi Hastanesinin açılış tarihini Vali Şefik Aygöl duyurdu.

Söğüt Ertuğrulgazi Hastanesi İnşaatında incelemelerde bulunan Vali Şefik Aygöl, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İnşaat firması yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl, hastanenin açılış tarihini belirterek, "Hastanemiz tüm hasta odaları tek yataklı olarak planlanmış olup, 50 odadan oluşmaktadır. Çift yataklı hale getirilmesi durumunda 90 yataklı olarak hizmet verebilecek kapasitededir. Ayrıca yoğun bakım ünitesi de bulunan hastanemiz Söğütlü hemşerilerimize uzun yıllar hizmet edebilecek bir donanıma sahip olacaktır. Açılış tarihi için 2024 yılının Aralık ayını hedef olarak belirlediğimiz hastanemizle Söğüt'ümüz, kendine yakışan bir sağlık kuruluşuna kavuşacaktır. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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