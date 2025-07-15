Söğüt\'te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'in Söğüt ilçesinde şehitler dualarla anıldı.

Söğüt ilçe şehitliğinde düzenlenen programa Kaymakam Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Jandarma Ulaştırma ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ekin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilen program şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Osmaneli'ndeki programda ise, Sakarya Nehri kenarı bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 21.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma programı düzenlenecek.

Gölpazarı'nda ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında saat 19.45'te Pancar Dairesi önünde düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşü yapılacak. - BİLECİK