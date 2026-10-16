Söğüt\'te 4 belediye personeline veda yemeği düzenlendi, Başkan Durgut teşekkür etti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 belediye personeli için veda yemeği düzenlendi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından emekliye ayrılan personeller onuruna düzenlenen programda, Muhtarlık İşleri Müdürü Ayhan Uyaroğlu, teknisyen İzzet Harmanlıoğlu ile Temizlik İşleri personelleri Fadime Ayhan ve Hatice Yılmaz için teşekkür edildi. Programda, belediye bünyesinde uzun yıllar görev yapan personelin ilçeye ve belediyeye sunduğu hizmetlerin önemi vurgulandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Belediyemiz bünyesinde uzun yıllar emek veren çalışma arkadaşlarımıza, ilçemize sundukları kıymetli hizmetler ve gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından kendilerine yeni hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Söğüt'ümüze kattıkları değerleri unutmayacağız" dedi.