Söğüt\'te 745. Ertuğrul Gazi Şenlikleri sürüyor, son güne Bakan Gürlek bekleniyor

Söğüt'te bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri devam ediyor. Şenliklerin son gününe Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de gelmesi bekleniyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi yakınında 745'incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dün başladı. Bugün Yörüklerin karşılanması ile ikinci gün programları başlayacak Hükümet Konağı önünden Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Yarın sabah saat 09.00'da Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayacak olan şenliklere Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gelmesi bekleniyor. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şenliklere katılacak diğer isimler oldu. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici şenliklere katılım gösterecek.