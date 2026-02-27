Söğüt'te alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Söğüt'te alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Söğüt\'te alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor
27.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları, içme suyu deposu ve yeni yerleşim alanları için devam ediyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu yatırımların ilçenin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlatılan alt yapı çalışmaları, planlanan program doğrultusunda aralıksız şekilde devam ediyor.

Söğüt'te yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında çalışmalara aralıksız devam edildi. Program çerçevesinde, içme suyu deposunun yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına başlanırken, Kızılsaray Yolu TOKİ bölgesinde yeni yerleşim alanlarına yönelik içme suyu hattı imalatları da sürdürülüyor. İlçenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalarla, alt yapı sisteminin daha sağlıklı ve güçlü hale getirilmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Söğüt'ümüzün geleceğine değer katacak bu önemli yatırımlarla, ilçemizin alt yapısı daha sağlıklı, daha güçlü ve daha modern bir yapıya kavuşturuluyor" dedi. - BİLECİK

Yerel Haberler, Bilecik, Söğüt

