Söğüt\'te anlamlı etkinlik

Söğüt İlçe Müftülüğü tarafından 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' anlayışıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, Ertuğrulgazi Türbesi ve şehitlik gibi tarihi alanlarda temizlik çalışması yaparak hem çevreyi korumanın hem de ecdat mirasına sahip çıkmanın önemini yaşayarak öğrendi. Genç yaşta bu bilinci kazanan öğrenciler, Söğüt'ün kültürel ve tarihi değerlerine olan bağlılıklarıyla takdir topladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, etkinliğe katkı sağlayan öğrencilere, din görevlilerine ve destek veren ailelere teşekkür ederek, "Bu güzel farkındalık çalışmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize, kıymetli hocalarımıza ve destek veren ailelerimize gönülden teşekkür ederim. Söğüt'ün değerlerine sahip çıkan bu bilinçli nesille gurur duyuyoruz" dedi. - BİLECİK