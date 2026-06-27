Bilecik\'te el emeği ürünler beğeni topladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde el emeği ürünler beğeni topladı.

Söğüt ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Söğüt Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programa Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve eşi Esranur Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve eşi Nilüfer Durgut, Cumhuriyet Savcısı Ünal Kara, ilçe protokolü, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi dolaşarak el sanatları, giyim, dekoratif ürünler ve çeşitli alanlarda hazırlanan çalışmaları inceledi. Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler büyük beğeni toplarken, hayat boyu öğrenmenin üretime katkısı bir kez daha gözler önüne serildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlçemizde bu tür etkinlikler hem üretimi hem de sosyal gelişimi destekliyor. Emeği geçen tüm usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK