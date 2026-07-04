Bilecik\'te elektrik altyapısı yenileniyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik altyapısı yenileme çalışmaları başladı.

İlçede OEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik altyapısı modernize ediliyor. Çalışmalar Türkmenbaşı Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nden başladı. Belirlenen güzergahlarda kazı ve altyapı çalışmalarının etaplar halinde devam edeceği ifade edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlçemizin elektrik altyapısının güçlendirilmesi, daha güvenli ve kesintisiz enerji hizmeti sunulabilmesi amacıyla OEDAŞ tarafından yürütülen elektrik altyapı yenileme çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar kapsamında Türkmenbaşı Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nden başlanarak belirlenen güzergahlarda kazı ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince bazı cadde ve sokaklarda geçici trafik düzenlemeleri yapılabilecek olup, araç ve yaya ulaşımında kısa süreli aksaklıklar yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çalışma alanlarında yer alan uyarı ve yönlendirme levhalarına riayet etmeleri önemle rica olunur. İlçemizin daha modern, güvenli ve güçlü bir altyapıya kavuşması, geleceğe daha güçlü bir Söğüt bırakmak adına yürütülen bu çalışmalarda göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK