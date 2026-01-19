Başkan Durgut gençlerle Gençlik Merkezi\'nde buluştu

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede faaliyete yeni başlayan Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Genç Kızlar Mahalli Ligi'nin son maçının ardından Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyete yeni başlayan Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz ile Gençlik Merkezi Müdürü Burak Kurukavak da katıldı. Gerçekleştirilen buluşmada gençlerin düşünce ve beklentileri dinlenirken, Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülmesi planlanan sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin aktif katılımını artırmaya yönelik projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacak bu merkezin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK