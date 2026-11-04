Söğüt'te Gündüzbey Caddesi'nde üstyapı işi başladı, Mezarlık Önü trafiğe kapanacak - Son Dakika
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Söğüt'te Gündüzbey Caddesi'nde üstyapı işi başladı, Mezarlık Önü trafiğe kapanacak

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Söğüt\'te Gündüzbey Caddesi\'nde üstyapı işi başladı, Mezarlık Önü trafiğe kapanacak
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Söğüt Belediyesi, Gündüzbey Caddesi Mezarlık Önü mevkiinde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar süresince bu bölüm geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, sürücülerden alternatif güzergah kullanmaları istendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üstyapı çalışmaları başladı.

Söğüt Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında, zemin hazırlığı tamamlanan Gündüzbey Caddesi Mezarlık Önü mevkiinde çalışmalara başlandı. Cadde ve kaldırımların daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların etaplar halinde devam ettiği belirtildi. Çalışmalar süresince Gündüzbey Caddesi'nin Mezarlık Önü mevkii geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin farklı noktalarında yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin tamamını etap etap yenilemeye, Söğüt'ümüz için sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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