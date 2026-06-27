Bilecik\'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarında sivrisinek ve karasineklere karşı köylerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Söğüt'e bağlı Yakacık Köyü ve Hamitabat Köyü başta olmak üzere köylerde sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. Ekiplerin belirlenen plan doğrultusunda ilçeye bağlı diğer köylerde de çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK