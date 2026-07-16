Kazaların yaşandığı kavşakta trafik ışığı kararı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği Bozüyük Yolu Kavşağı için trafik ışığı kurulması kararı alındı.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve beraberindeki heyet, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ilçede çevre yolu üzerinde bulunan ve sık sık trafik kazalarının yaşandığı Bozüyük Yolu Kavşağı'nda yerinde inceleme yapıldı. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, kavşakta trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sinyalizasyon sistemi kurulmasına karar verildi. Trafik ışığı uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli sürecin başlatılacağı bildirildi. İncelemelerde ayrıca ilçede yapımına başlanması planlanan Söğüt-Bozüyük Karayolu Projesi de gündeme geldi. Projeye ilişkin teknik detaylar ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizin ulaşım güvenliği açısından önemli bir noktada alınan bu kararın Söğüt halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Trafik ışığı uygulamasıyla birlikte kavşakta yaşanan risklerin azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Söğüt-Bozüyük Karayolu Projesi'nin ilçemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK