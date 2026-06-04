Bilecik'te koruyucu aile farkındalığı toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te koruyucu aile farkındalığı toplantısı düzenlendi

Bilecik\'te koruyucu aile farkındalığı toplantısı düzenlendi
04.06.2026 09:26  Güncelleme: 09:28
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, koruyucu aile modelinin önemi vurgulandı, başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde koruyucu aile farkındalığı toplantısı düzenlendi.

Söğüt ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Programda koruyucu aile hizmetinin tanıtımı yapılarak, sistemin yaygınlaştırılması ve gönüllülük bilincinin artırılması hedeflendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nın eşi Esranur Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un eşi Nilüfer Durgut'un katıldığı toplantıda, koruyucu aile modelinin çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Yetkililer, koruyucu aileliğin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu ifade ederek, daha fazla ailenin bu sisteme dahil olmasının çocukların geleceği açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Programda ayrıca başvuru süreçleri ve koruyucu aile hizmetine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te koruyucu aile farkındalığı toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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