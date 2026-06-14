Çöp konteyneri akımına katılan öğrenciler Başkan Durgut'la buluştu - Son Dakika
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Çöp konteyneri akımına katılan öğrenciler Başkan Durgut'la buluştu

Çöp konteyneri akımına katılan öğrenciler Başkan Durgut\'la buluştu
14.06.2026 11:45  Güncelleme: 11:53
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü üyesi öğrenciler, çöp konteyneri akımına katılarak Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u ziyaret etti. Başkanın esprili yaklaşımı renk kattı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü üyesi öğrenciler, Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u ziyaret etti.

Söğüt ilçesinde sosyal medyada gündem olan 'çöp konteyneri akımına' katılan Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri, danışmanları Öğr. Gör. Yavuz Koç ile birlikte Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti. Öğrenciler, akım kapsamında çöp konteynerini alarak ilçe genelinde dikkat çeken bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ardından konteyneri yeniden yerine bırakan öğrencilerin bu davranışı, buluşmada da gündem oldu. Başkan Durgut'un "Konteyneri yerine koyun, tüm masraflar benden" şeklindeki esprili yaklaşımı ise programa renk kattı.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekilirken Başkan Durgut, öğrencileri ve danışmanları Yavuz Koç'u tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çöp konteyneri akımına katılan öğrenciler Başkan Durgut'la buluştu - Son Dakika

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