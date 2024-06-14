Söğüt'te Öğrencilere Karne Hediyesi: Açık Hava Sineması

Yerel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğrencilere karne hediyesi olarak açık hava sineması organize edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bütün yıl çalışan ve karne sevincini yaşayan öğrencilerin heyecanına ortak olmak için açık hava sineması organizasyonu gerçekleştirdi. Ferhat Durgut yaptığı açıklamada detaylı bilgi vererek, "Açık hava sinemasına tüm çocuklarımız ve değerli halkımız davetlidir. 20.30'da türbede bulunan tören alanında gerçekleştirilecek olan programda mısır ikramımız da yapılacaktır. Gelin hep beraber bütün yılın stresini atalım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK