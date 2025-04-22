Söğüt\'te Spor Festivali Coşkusu

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Spor Festivali ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe 250 öğrenci katıldı ve spor dolu bir gün geçirdi.

Festivale Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ve Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'da katılırken, atletizm, mas güreşi, floor curling, halat çekme, matrak ve mangala gibi farklı oyunlarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Etkinlik kapsamında geleneksel çocuk oyunlarına ve çeşitli sportif faaliyetlere yer verilirken, öğrencilerin hem eğlenmesi hem de sporla iç içe olması sağlandı.

Büyük ilgi ve katılım

Çocuklara yönelik bu tür etkinlikler, spor sevgisinin ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Spor Festivali, hem öğrenciler hem de organizasyonda yer alan herkes için unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. - BİLECİK