Söğüt'te Yeşil Alanlar İçin Çim Biçme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Söğüt'te Yeşil Alanlar İçin Çim Biçme Çalışmaları Devam Ediyor

Söğüt\'te Yeşil Alanlar İçin Çim Biçme Çalışmaları Devam Ediyor
08.06.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çim biçme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çim biçme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söğüt Belediyesi, yeşil alanların bakımını düzenli olarak sürdürüyor. Parklar, refüjler ve çeşitli yeşil alanlarda yapılan çalışmalarla, ilçe genelinde daha temiz ve estetik bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemiz genelinde çim biçme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Daha yeşil, daha düzenli ve estetik bir kent görünümü için park, yeşil alan ve refüjlerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında halkımıza temiz ve bakımlı yaşam alanları sunulması hedeflenmektedir. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizin her köşesi daha da güzelleşiyor. Daha yeşil bir gelecek için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te Yeşil Alanlar İçin Çim Biçme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt'te Yeşil Alanlar İçin Çim Biçme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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