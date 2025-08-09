Söğüt\'te Yukarı Dere Mesire Alanı Yenileniyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan ve vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen Yukarı Dere Mesire Alanı, Söğüt Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme sürecine alındı.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, alanın hem estetik hem de işlevsel anlamda modernize edilmesi hedefleniyor.nYapım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, projede oturma alanlarından yürüyüş yollarına, peyzaj düzenlemelerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok unsur yeniden tasarlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Durgut, "Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için mesire alanımızı baştan sona yeniliyoruz. Modern, kullanışlı ve estetik bir alan oluşturmak için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Yakında hemşehrilerimizle bu yeni ortamda bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - BİLECİK