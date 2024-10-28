Söğüt'teki Askeriye Kavşağında Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söğüt'teki Askeriye Kavşağında Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Söğüt\'teki Askeriye Kavşağında Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi yolunda, askeriye kavşağındaki yol yapım çalışmaları sona erdi. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan çalışmaların trafik güvenliğini artıracağını belirtti.

28.10.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi yolu üzerinde bulunan, askeriye kavşağında yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Söğütte trafik yoğunluğun üst düzey olduğu Ertuğrulgazi Türbesi yolu üzerinde bulunan askeriye kavşağında ki, yol yapım çalışmalarının tamamlandı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Uzun yıllardır sorun haline gelen ve birçok kazanın gerçekleştiği kavşakta muhtemel kazaların önüne geçmek için sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın gerekli kurallara uymaları, can ve mal kaybı açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, bilecik, trafik, Emlak, Yerel, Yaşam, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt'teki Askeriye Kavşağında Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
00:02 Hasan Arat’ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:16 Bunu kullananlara ceza geliyor En düşüğü 20 bin TL Bunu kullananlara ceza geliyor! En düşüğü 20 bin TL
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
10:01 Brezilya’da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı Brezilya'da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Söğüt'teki Askeriye Kavşağında Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.