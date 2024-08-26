Söğüt\'teki Yaz Spor Okulları Son Buldu

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaz spor okullarının sona ermesiyle öğrencilere sertifikaları verildi.

Söğüt Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen yaz okulları sona erdi. Yaz okulları kapanış törenine; Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fırat Atalay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Hamidiye idadisinde düzenlenen kapanış töreninde, yaz okullarına katılan öğrencilere katılım belgeleri ve formları dağıtıldı. Ardından antrenörlere ise plaketleri takdim edildi.

Program sonrası bütün yaz başarı gösteren ve dolu dolu geçiren öğrencilere dondurma ikram edildi. - BİLECİK