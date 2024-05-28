Söğütlü 2. OSB'de Yeni Yönetim Oluştu - Son Dakika
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Söğütlü 2. OSB'de Yeni Yönetim Oluştu

Söğütlü 2. OSB\'de Yeni Yönetim Oluştu

Söğütlü 2. OSB Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Derneğin yeni yönetimine, haklarında yasa dışı para topladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılan eski yönetimin paraları yasal faiziyle geri ödeme yetkisi verildi.

28.05.2024 11:00
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Söğütlü 2. OSB Sanayici ve İş Adamları derneği, olağan Genel Kurulu'da yeni yönetimini oluşturdu. Kısa süre önce haklarında yasa dışı olarak para topladıkları iddia edilen derneğin yeni yönetimine paraların yasal faiziyle geri ödenmesi için yetki verildi.

Sakarya Söğütlü İlçesinde Söğütlü Karma OSB için yer tahsisi ve diğer konularda tek yetkili olduklarını ifade eden Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, rant çevrelerine dikkat çekerek firmaların dikkatli olması hususunda birçok kez uyarılarda bulunmuştu. Bu gelişmeler ışığında Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ile yatırımcıların katılımıyla yer tahsisi programı gerçekleştirildi. Toplantı esnasında bazı firma temsilcileri geçmişte dernek yönetiminin kendilerinden yer tahsisi için para topladığını ifade ederek yetkililerden konuyla ilgilenmesini talep etti. Bunun üzerine Valilik nezdinde derneğe yönelik denetimlerde para toplandığı tespit edilerek iade işlemlerinin yapılması gerektiği talimatı verilmişti. Yaşanan olayların ardından Sakarya Söğütlü OSB'de arazi tahsisi yapmak için çok sayıda firmadan ödeme aldıkları ve OSB yönetiminde dahi kurucu olmayan Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, ikinci olağan genel kurulunu Erenler İlçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirdi. OSB'de yer tahsisi için yüzlerce milyon para ödeyen ancak OSB'ye kabul edilmediklerine dair yazı gönderilen firma yetkililerinin de katıldığı gergin geçen toplantıda bazı firmalar yönetim kurulunun ve bütçenin ibrasında şerh koydurarak red oyu verdi.

Gergin kurulda yönetim değişti

Toplantının açılışında konuşan Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fevzi Poyraz, ilerleyen yaşı sebebiyle Sakarya'ya gerliken zorlandığını belirterek görevi bırakacağını ve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Divan heyetine seçilen Mahmut Kumbar, Kanber Koçak ve Ömür Canpolat tarafından yönetilen Genel Kurula katılan çok sayıda firma sahibi ve temsilcisi, ödeme yapılmasına rağmen firmalarına OSB tarafından bir yer tahsisi yapılmadığı hatta OSB içerisindeki alanlara kabul dahi edilmediklerini belirterek açıklama istedi. Bazı firma sahipleri ise kendilerine resmi yolla yazı yollanarak firmalarının OSB için uygun bulunmadığını öğrendiklerini ve yaptıkları ödemelerin ne olacağını sordu. Devam eden genel kurulda gelir-gider durumu ve faaliyet raporları ile denetleme kurulu raporları okunarak ibraz edilmek üzere üyelerin oylarına sunuldu. Bazı üyeler şerh konularak raporlara red oyu verirken birçok firma ise çekimser kaldı. Raporlar, şerh konularak oy çokluğu ile kabul oldu. Ardından görevi bırakan mevcut başkan Mehmet Fevzi Poyraz'ın da başkanlık yapmasını istediğini söylediği Yavuz Canikli ve oluşturduğu liste, tek liste olarak girdiği seçimle oy çokluğuyla başkan seçildi. Başkan seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Canikli, tüm sorunların çözülmesi için adım atacaklarını ve artık OSB yönetiminde derneğin temsilcilerin olacağını belirtti

Alınan paralar faiziyle ödenmesi için yetki verildi

Seçim öncesinde sunulan önergeyle; yer tahsisi için yüzlerce milyon para alınan ancak OSB'de yer tahsisi yapılamayan firmalardan alınan ücretlerin devlet bankaları faiz oranları baz alınarak yasal faiziyle geri ödenmesi için yönetim kuruluna yetki istendi. Oy birliğiyle kabul edilen önerge sonrasında firmalar ödemeleri almak yerine yer tahsis edilmesi konusunda baskı yapılmasını istedi. Daha önce kendilerine tahsis konusunda garanti verilen bir firma sahibi, fabrika için makinelerini aldığını ve proforma faturalarını da kendilerine gösterebileceklerini belirterek fabrika için yer istedi. Yeni başkan ise en kısa sürede tahsislerin yapılacağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğütlü 2. OSB'de Yeni Yönetim Oluştu - Son Dakika

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