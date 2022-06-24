Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı - Son Dakika
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Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı

24.06.2022 10:48
Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı

2.Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu etkinliği dahilinde gerçekleştirilen Abit Kullebi ile Sokak Fotoğrafı Eğitimini başarıyla tamamlayan 11 öğrenci başarı belgelerini aldı.

2.Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu etkinliği dahilinde gerçekleştirilen Abit Kullebi ile Sokak Fotoğrafı Eğitimini başarıyla tamamlayan 11 öğrenci başarı belgelerini aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve Sanatçı Özhan Eren'in katıldığı programda öğrencilere başarı belgesi ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman'ın imzalı Fotoğrafta Pratik Öneriler kitabı ile Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği - BUFSAD'ın Işığın Peşinde 35 Yıl kitabı takdin edildi.

Ayrıca Mürsel Sabancı öğrencilere 29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara gezisinin sözünü verdi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

İbrahim Zaman, Özhan Eren, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı - Son Dakika

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