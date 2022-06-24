Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Belediye Başkanı Emin Ersoy , Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve Sanatçı Özhan Eren 'in katıldığı programda öğrencilere başarı belgesi ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman 'ın imzalı Fotoğrafta Pratik Öneriler kitabı ile Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği - BUFSAD'ın Işığın Peşinde 35 Yıl kitabı takdin edildi.

Kaynak: İHA

İbrahim Zaman, Özhan Eren, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.