Üye Girişi
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil - Son Dakika

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

09.02.2022 14:35
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 adet kısırlaştırma, 4 bin 992 aşılama ve 329 acil müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları besleme faaliyetleri noktasında örnek çalışmaları hayata geçirdi. Pandeminin başından bu yana, ilaçlama personelleri ve gönüllü hayvan severler ile birlikte 160 ton mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca havaların soğuması ile birlikte can dostlarının barınma ve beslenmesi için 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları, sahil kenarları gibi yerlere 750 adet köpek kulübesi, 250 adet betonmatik-suluk ile 70 adet büyük mamamatik konuldu ve 1250 noktada besleme çalışmaları yapıldı.

Sözde değil özde duyarlılık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğancı Barajı yakınlarındaki karla kaplı alanda yapılan besleme faaliyetlerine bizzat katıldı. Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik örnek duyarlılık gösterildiğini kaydeden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bu hassasiyete sözde değil özde sahip olduklarını hatırlattı. Kar yağışının ulaşımda aksamaya yok açmaması için yoğun mesai harcadıklarını, yağışın devam ettiği kentin yüksek kesimlerindeki çalışmaların ise sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun yanında tabii can dostlarımız da ağır kış şartlarından olumsuz etkilendi. Bu dönemde yiyecek temininde zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha fazla duyarlılık bekliyoruz" dedi. - BURSA

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement