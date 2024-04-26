Sokak Hayvanlarına Uygulanan Şiddetin Cezasız Kalmaması Gerekiyor

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, "Mamalardan da KDV alınmasa, insanlar o parayla daha çok hayvana baksa. Zaten şu anda hayat pahalı. Zaten omuzlarımızda ağır bir yük var. Kendimizi de zaten yalnız hissediyoruz. Hayvanlara verilen haklar ve yapılması gereken işler hiçbir zaman devreye girmediği için zaten biz yoruluyoruz. Hem hukuk mücadelesi veriyoruz, hem fiziksel mücadele veriyoruz. Biz bütün hayvanlara bakamıyoruz. Hepsinin bir maliyeti oluyor. İstiyoruz ki, devletimiz artık buna kesin bir çözüm bulsun" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, Türkiye'de sokak hayvanlarına uygulanan şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini ve mamalarda uygulanan KDV oranının kaldırılması gerektiğini söyledi.

İrem Ebru Kuru, şöyle konuştu:

"Biz belediyelerin ve devletin sokak hayvanlarına daha fazla fon ayırmasını istiyoruz. Bunun yanında hayvanlara yapılan şiddet, işkence ya da ihmallerin daha ağır cezalarla işleme geçirilmesi ve bunun toplum tarafından duyulmasını istiyoruz. Böyle olduğu zaman daha az hayvana, daha az şiddetle karşılaşmış oluruz ve hayvanlar da daha mutlu olur. Bir de çok önemli bir husus var; artık kısırlaştırma çalışmalarının bütün Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz. Dişi, erkek demeden bütün sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması gerekiyor çünkü önünü alamıyoruz ve bu hayvanlar kontrolsüz şekilde ürüyorlar ve yavrular çok acı çekerek ölüyorlar. Böylelikle en medeni çözüm bu popülasyona karşı kısırlaştırma. Bütün belediyelerin ve devletin en temel maddeleri bitirip hayvanlara geçmesi lazım. Biz hep bunu bekliyoruz ama nedense hayvanlar son sıraya alınıyor ya da hiç listeye bile alınmıyor. Bunu devlet büyüklerimizden ve yeni belediye başkanlarımızdan rica ediyoruz. Sokak hayvanları için daha güzel günler olmasını ümit ediyoruz.

"BİZ BÜTÜN HAYVANLARA BAKAMIYORUZ. HEPSİNİN BİR MALİYETİ OLUYOR"

Hem sokak hayvanları, hem bebekler için KDV'nin kesinlikle alınmaması taraftarıyım çünkü bu yaşam için elzem bir şey. Bunun KDV'si, vergisi olmamalı. Bundan bir kar ve kazanç elde edilmemeli. Bunun vergisinin olması gerçekten çok ayıp bir şey. Biz belki o parayla daha fazla köpeğe bakacağız ama vergisini ödüyoruz. Kitaptan KDV alındı mesela, ne kadar güzel. Kitap okuma alışkanlığı artıyor. Mamalardan da KDV alınmasa, insanlar o parayla daha çok hayvana baksa. Zaten şu anda hayat pahalı. Zaten omuzlarımızda ağır bir yük var. Kendimizi de zaten yalnız hissediyoruz. Hayvanlara verilen haklar ve yapılması gereken işler hiçbir zaman devreye girmediği için zaten biz yoruluyoruz. Hem hukuk mücadelesi veriyoruz hem fiziksel mücadele veriyoruz. Biz bütün hayvanlara bakamıyoruz. Hepsinin bir maliyeti oluyor. İstiyoruz ki, devletimiz artık buna kesin bir çözüm bulsun."