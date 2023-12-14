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Sokak köpekleri saldırıları sonucu 92 vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak köpekleri saldırıları sonucu 92 vatandaş hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, Türkiye genelinde 40'ı çocuk 92 vatandaşın köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Pınar, sokak köpeklerinin toplatılması ve kısırlaştırıldıktan sonra barınaklarda yaşamasını sağlamak için mücadele ettiğini belirtti.

Sokak köpekleri saldırıları sonucu 92 vatandaş hayatını kaybetti
14.12.2023 - 10:49,
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Geçtiğimiz yıl Mart ayında sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, o olay sonrası Türkiye genelinde 40'ı çocuk 92 vatandaşın köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği'ni kurarak, sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için mücadele ediyor.

"Başıboş köpek popülasyonunun 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz"

Kızının ölümünden sonra başı boş sokak köpeklerinin toplanmasıyla ilgili sürekli bir mücadele verdiğini ifade eden Pınar, "2022 Yılının Mayıs ayında başlattığımız mücadele çok iyi yerlere geldi. Sokakta ki başıboş köpek popülasyonu o zamanda beri arttı. 10 milyon olarak açıklanan bu sayı şu anda 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Aynı zamanda köpeklerin toplanmasında yapılan çalışmalar hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklamasında da bu konuya değindiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, "Sokak köpeklerinin yerleri barınaklardır" sözünü bir talimat olarak kimse algılamadı. 5199 no'lu kanun değişmediği sürece belediyelerin eli kolu bağlı" dedi.

"Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mı?"

Sokak hayvanlarının bir an evvel toplatılması gerektiğini belirten Murat Pınar, "Her geçen gün bir çocuğumuzu kaybediyoruz. En son Perşembe günü Tunahan'ı paramparça ettiler. Babası, 'çocuğumu ısırmamışlar, yemişler' diye isyan etti. Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mıydı? Çocuklarımızı bu işten kurtarmak için yeni yaşam alanları yapılmasını, elimizden ne imkan varsa kullanıp köpeklerin bir an evvel toplanması gerekiyor. Bu bizim dernek olarak en büyük talebimiz" dedi.

"40'ı çocuk 92 vatandaş hayatını kaybetti"

Kızının hayatını kaybettiği günden bugüne kadar 40'ı çocuk 92 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Pınar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kızımı kaybettiğim gün bu mezarın içine girip kefeniyle koyarken ona 'başka Mahra'lar ölmesin diye mücadele edeceğim' dedim. Ancak o günden bu güne kadar haberlere düşen, kesin kayıtlı ve teyitli olan yaklaşık 40 çocuğumuzu, 52 de yetişkinimizi kaybettik. Hiçbir faydası olmayan ağzında 42 diş olan hayvan için 92 vatandaşımızı kurban vermişiz. Daha kaç kurban vermemiz gerekiyor ki, herkesin ayaklanıp bu işe el atması gerekiyor. İnşallah bir an evvel bu iş çözülecek." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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