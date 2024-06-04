Sokak köpekleri tarafından telef edilen tavuklar, çiftçiyi mağdur etti - Son Dakika
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Yerel

Sokak köpekleri tarafından telef edilen tavuklar, çiftçiyi mağdur etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Mahmut Öğütçü, geçim kaynağı olan tavukları başta olmak üzere çok sayıda kümes hayvanının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini söyledi. Öğütçü, yaklaşık 40 bin TL zararının olduğunu belirtti. Komşusu da olayı doğrulayarak, sokak köpeklerinin tavukları telef ettiğini ve çiftçinin geçim kaynağının zarar gördüğünü ifade etti.

04.06.2024 09:30
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçim kaynağı olan tavukları başta olmak üzere çok sayıda kümes hayvanı sokak köpekleri tarafından telef edilen Mahmut Öğütçü, gözyaşları içinde 'horozum benim çocuğumdu' diyerek, yaklaşık 40 bin TL zararı olduğunu söyledi.

İddialara göre, geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde kümesinde bulunan tavukların yumurtalarını satarak gelir elde eden Mahmut Öğütçü'nün (38) kümesine sokak köpekleri saldırdı. Komşusu tarafından fark edilen köpek saldırısında Öğütçü'nün 55 tavuğu, adaklık horozları ve çeşitli kümes hayvanları telef oldu. Telef olan hayvanları için gözyaşı döken Öğütçü'nün 'horozum benim çocuğumdu' dediği anlar ise yürekleri burktu.

"Başıboş sokak köpeklerinin telef ettiği kümes hayvanlarımdan dolayı ben mağdur oldum geçinemiyorum"

Yaklaşık 40 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren Öğütçü, "Geçim kaynağım olan kümes hayvanlarımdan, organik köy yumurtası ve adaklık horozlar satıyordum. Fakat bu başıboş sokak köpeklerinin telef ettiği kümes hayvanlarımdan dolayı ben mağdur oldum geçinemiyorum. Şu an 55 tane köy tavuğum, adaklık horozlarım, 3 tane İran tavuğu, 4 tane tavşan, birkaç tane civcivim ve güvercinim vardı onlar telef edildi. Saat 5.30-6.30 gibi gelip hayvanları telef etmişler. Yaklaşık 10 yıldan fazla oldu bu işi yapıyorum maddi olarak en azından 40 bin TL zararım var. Ayrıyeten sürekli organik yumurta sattığım için sürekli müşterilerim var ve onların kaybına uğradım. Bu bir hafta 10 günden beri yumurta satışım olmuyor, yumurta isteyen ve horoz isteyen oluyor fakat tedarik edemediğim için yine zor durumda kaldım maddi olarak. Mağdur oldum çalışamıyorum zaten bir geçim kaynağım bu vardı 100 taneden kalan bunlar" şeklinde konuştu.

"Sese uyanınca da 3-4 tane sokak köpeğini gördüm"

Öğütçü'nün yan komşusu Nimet Kaçar (41), gece saatlerinde köpeklerin sesine uyandığını belirterek "50-55 tane yakın tavuğumuz telef oldu. Bahçeye baktığım zaman saat 5 gibi yan tarafımda olduğu için sese uyandım. Sese uyanınca da 3-4 tane sokak köpeğini gördüm. Bunlar sokak köpeğidir diyerek içeri geçtim de bir daha yattım. Saat 08.30-09.00 civarı gibi Mahmut Öğütçü'nün tavukları görüp bağırmasıyla sese dışarı çıktık. Dışarı çıkıp baktığımızda 50 taneye yakın tavuk yere serilmişti. Zaten geçimini ondan sağlıyordu. Ben sokak köpeklerini gerçekten severim ama bazı köpekler de başıboş olduğu için insanlarımıza saldırmakta, tavuklarımız gerçekten telef oldu. Komşumuz geçimini bu tavuklardan sağlıyordu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak köpekleri tarafından telef edilen tavuklar, çiftçiyi mağdur etti - Son Dakika

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