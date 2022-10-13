Sokak ortasındaki mezarı görenler dua okuyordu! Şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı

Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan esprisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktikleri mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar da esnafa eşlik ederek dua ederken, bazıları ise olan biteni uzun süre izleyerek yaşananlara bir anlam vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bu sırada sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözlerle izledi.

"GELEN GEÇEN FATİH OKUDU"

Vatandaşların gerçek mezar zannettiğini ve çoğunun dua okuduğunu aktaran esnaf Murat Saatçi, yaptıkları işe bir süre sonra kendilerinin bile inandığını söyledi. Mezarın gerçek yüzünü anlatan Saatçi, "Belediyemizin yapmış olduğu bu tadilat çalışmasında biz de artan topraklardan gıyabında esnaflar olarak bir mezar yaptık. Çok güzel tepki aldık. Gerçek mezar zannettiler, gelen geçen Fatiha okudu. Durup da 'Fatiha' okuyanı ve 'Allah rahmet eylesin' diyeni gördük. Bunun ne olduğunu soran olmadı, o kadar ilginç. Yaptığımız işe biz de inandık. Biz de dua okumaya başladık" dedi.

"GERÇEK SANDILAR"

Esnaflardan Mehmet Yıldız ise, "Buradan geçenler dua edenler, gülenler ve hiç umursamayanlar oldu. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Görüldüğü üzere burada çalışma var. Soranlara bir arkadaşımızın 'Burada türbe çıktı' demesi üzerine dua okuyanlar oldu. Gerçek sandılar" diye konuştu.

Sokak üzerinden geçen Nevzat Bilgin ise, "Yoldan geçerken mezarlık fark ettim. Merak ettim, şaşırdım da" şeklinde konuştu.