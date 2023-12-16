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Söke Belediyesi Emekliler Lokali Açıyor

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, emeklilerin taleplerine duyarlılık göstererek ilçeye 'Emekliler Lokali' kazandırma kararı aldı. Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yanında bulunan belediyeye ait alan, emeklilerin buluşma noktası olarak düzenlenecek ve Emekliler Lokali'ne dönüştürülecek. Lokal, emeklilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunacak bir ortam olacak ve emekli temsilcisi sendikaların görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek.

Söke Belediyesi Emekliler Lokali Açıyor
16.12.2023 - 15:09,
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Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ilçeye 'Emekliler Lokali' kazandırıyor.

Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yanında bulunan belediyeye ait alan, emeklilerin buluşma noktası olarak düzenlenecek ve Emekliler Lokali'ne dönüştürülecek. Başkan Arıkan, Söke'deki emekli temsilcisi sendikalarla en kısa sürede bir araya gelerek, fikirlerini alacak ve ortak bir akıl oluşturarak bu özel mekanı hizmete açacağını kaydetti.

Emeklilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunacak bu lokalin, emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği, etkinliklere katılabileceği bir ortam olacağını belirten Başkan Arıkan, emekli temsilcisi sendikaların görüşleri doğrultusunda, lokalin kullanımına ilişkin ortak planlama yapılacağını söyledi. Başkan Arıkan, Emekliler Lokali'ni şehirdeki emeklilerin istekleri doğrultusunda şekillendireceklerini aktardı.

Bu proje ile emeklilere daha fazla sosyal alan ve etkileşim imkanı sunulması hedefleniyor. Lokalin bir an önce faaliyete geçebilmesi için Söke Belediyesi ekipleri yakın zamanda çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: ANKA
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