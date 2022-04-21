Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

21.04.2022 12:43
Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da yapılacak.

Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da yapılacak.

Bu yıl 15.'si yapılacak Uçurtma Şenliği'nin yanı sıra düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinlik 24 Nisan Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında bir alışveriş merkezinin otopark alanında yapılacak.

Söke'de son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Uçurtma Şenliği geleneği bu yıl geri dönüyor. Uçurtma Şenliği gün boyu başta çocuklar olmak üzere ailelerine keyifli bir gün yaşatmayı hedefliyor. Şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterilerinin yer alacağı etkinlik, çocuk şenliğine dönüşecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek uçurtma dağıtımı ve çocuk etkinliklerine çocuklar başta olmak üzere tüm Söke halkı davet ediliyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Daire kapılarını açamayan hırsız, bir çuval ayakkabıyı çaldı Daire kapılarını açamayan hırsız, bir çuval ayakkabıyı çaldı Toronto'nun Geleneksel Paskalya Geçit Töreni 3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi Toronto'nun Geleneksel Paskalya Geçit Töreni 3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

Uçurtma Şenliği, Söke Belediyesi, Pazar, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika


Son Dakika
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement