Söke'de Atatürk Parkı'nın "Millet Bahçesi"Ne Çevrilmesi Girişimine Tepki

(AYDIN) - Söke'de Atatürk Parkı alanında hayata geçirilmesi planlanan "Millet Bahçesi" projesi CHP üyeleri tarafından protesto edildi. CHP İlçe Başkanı Erkan Polat, Atatürk Parkı'na "Millet Bahçesi" adı altında müdahale edilmesinin hizmet değil, siyasi tercih olduğunu belirtti. Polat ayrıca CHP'li seçmenlerin oyunu alarak belediye başkanı seçilen ve geçen yıl AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın Atatürk'ün ismini Atatürk Parkı'ndan silmek için girişimde bulunduğunu belirtti.

CHP Söke İlçe Başkanlığı, ilçede Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Atatürk Parkı alanında hayata geçirilmesi planlanan "Millet Bahçesi" projesine ilişkin parkta basın açıklaması yaptı.

CHP Söke İlçe Başkanı Erkan Polat, park alanının mülkiyet ve tasarruf hakkının Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, "Bu nedenle parkın Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin karar ve tasarruf yetkisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na aittir. Söke halkının bu konudaki muhatabı Söke Belediyesi değil, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanıdır" dedi.

Partisinin hizmetin karşısında olmadığını, halkın faydasına işlerde her zaman belediye meclisine destek verdiğini söyleyen Polat, şunları kaydetti:

"AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının son dönemde izlediği tutum, Söke'de açıkça AKP çizgisine paralel bir anlayışın benimsendiğini göstermektedir. AKP'nin yıllardır uyguladığı isim değiştirme ve kimlik aşındırma siyasetinin Söke'de sahneye konulmak istendiğini görüyoruz. Söke'nin merkezindeki Atatürk Parkı'na, Millet Bahçesi adı altında müdahale edilmesi hizmet değildir, siyasi tercihtir. Bu tercih, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden uzaklaşmanın ve Atatürk isminin kamusal alanda silikleştirme anlayışının yereldeki yansımasıdır. Atatürk Parkı'nın adını ve kimliğini değiştirmeye kalkmak, Söke halkının hafızasına müdahaledir. Bu beton ile süslenmiş bir proje değil, ideolojik yöneliştir. Eğer gerçekten hizmet etmek istiyorsanız yeni yeşil alanlar üretin, yeni parklar yapın. Ama Söke'nin kalbindeki Atatürk ismine dokunmayın, el uzatmayın. Hiç kimse bulunduğu makamı kullanarak Söke'nin ortak değerlerini tartışmaya açamaz. Bu şehir sahipsiz değildir. Atatürk Parkı, Atatürk Parkı olarak kalacaktır."

Polat, CHP'li seçmenlerin oyunu alarak belediye başkanı seçilen ve geçen yılın AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın Atatürk'ün ismini Atatürk Parkı'ndan silmek için girişimde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk ismini statlardan, caddelerden, sokaklardan, devlet binalarından sildiler. Şimdi de üzülerek söylüyorum. Maalesef CHP'li seçmenlerin oyunu alarak seçilmiş hem AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Söke Belediye Başkanı maalesef Atatürk'ün ismini Atatürk Parkı'ndan silmek için bir girişimde bulunuyorlar. Bizler de bunu tespit ettik. Projede Atatürk ismi kesinlikle yok, Millet Bahçesi ismi var. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Sadece CHP'lilerin değil, Söke'de yaşayan, vatanını seven, burada para kazanan, burasının havasını koklayan, tarlasında çalışan herkes için, Sökeliler için Atatürk kırmızı çizgidir. Buradan Atatürk ismini silinmesine kesinlikle izin vermeyiz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Yenileyebilirsiniz. Yeni şeyler yapabilirsiniz. Buna itirazımız yok ama Atatürk ismini kesinlikle sildirmeyiz."

Yurttaşlardan tepki

Sökeli yurttaşlar ise parkın yenilenmesine karşı olmadıklarını ancak Atatürk'ün isiminin silinmesine karşı olduklarını belirtti. Yurttaşlar, "Ağaçlarımız kesilmesin, doğamız korusun. Asla Atatürk'ün adını buradan sildirmeyiz. Çünkü Atatürk devrim ve ilkelerini savunuyoruz. Atatürkçüyüz. Atatürk olmasaydı nasıl o koltuklarda oturacaklardı? Eğer yeni bir park yapmak istiyorlarsa İŞKUR'un orada çok büyük bir alan var. O alanda yeni bir çalışma yapabilirler, park yapabilirler, Söke'ye kazandırabilirler. Ama amaçları ideolojikse bunun karşısındayız. Ne olursa olsun karşı geliyoruz. Atatürk'ün adı silinemez, Millet Bahçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

"Bir savcının bunu yapması daha çok canımızı acıtıyor"

Bir Sökeli, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın geçmişte savcı olduğunu da hatırlatarak, "CHP'den belediye başkanımızdı. Niye böyle bir şey yapmadı da şimdi böyle bir şey alet oluyor? Çünkü bir cumhuriyet savcısı bunu yapan. Bir savcının bunu yapması daha çok canımızı acıtıyor. Bu düzen Atatürk'ün sayesinde var. Bizler Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette varız. Eğer bugün Atatürk olmasaydı biz hangi ülkenin boyunduruğu altında olacaktık? Ben bir kadın olarak Atatürk'ün bize bıraktığı bütün emanetleri sahip çıkmak istiyorum" dedi.

"Kimsenin gücü yetmez"

Kentte etkili olan sağanak yağışlar ve alt yapı sorunları üzerinde sözlerini sürdüren yurttaşlar, "Günlerdir millet foseptik çukurlarının, akan suların üzerinde geziyor. Önce buna sahip çıksınlar. Onu da bırakın Söke Çayı'nı güzel, modernize bir şekle getirsinler. Niye Millet Bahçesi? Bu kadar Söke'de hizmet yapılması gereken yer varken niçin Millet Bahçesi? Atatürk Parkı'nın ismini buradan kimse kaldıramaz. Kimsenin gücü yetmez. 'Yaparsa onlar yapar.' Öyle diyorlar. Ama görüyoruz Söke'nin çevresini, Söke'deki halkın canlı ve cansız kayıplarını, çevredeki hayvan kayıplarını görüyoruz. Utanmaları gerekir bu şeylerden. Önce bunları yapsınlar. Orada burada nara atmakla, yalan konuşmakla, iftira atmakla yönetim olmaz" diye konuştu.