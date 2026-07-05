Söke\'de depozito yönetim sistemi dönemi başladı

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında DOA makineleri, Aydın'ın Söke ilçesinde de hizmet vermeye başladı.

Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi doğrultusunda DOA makineleri ilçede ilk etapta 4 farklı noktada vatandaşların kullanımına sunuldu. Sistem sayesinde depozitolu plastik, cam ve alüminyum ambalajlar geri dönüşüme kazandırılarak hem doğal kaynakların korunması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hayata geçirilen geri dönüşüm yatırımları, bakanlıklardan sağlanan hibeler ve uygulamaya alınan yeni sistem hakkında bilgi aldı. Daha sonra DOA makinelerini inceleyen Kabasakal, sistemi kullanan ilk isimlerden biri oldu.

Belediye yetkilileri, vatandaşları depozitolu plastik, cam ve alüminyum ambalajlarını DOA makinelerine teslim ederek geri dönüşüme katkı sunmaya davet etti. Açıklamada, uygulamanın doğanın korunmasının yanı sıra kaynakların verimli kullanılmasına ve sürdürülebilir geri dönüşüm anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. - AYDIN