Söke\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 araç içerisindeki 20 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İzmir'den Aydın'ın Didim ilçesine 2 araç ile 20 düzensiz göçmen getiren 2 organizatör Söke yol kontrol noktasında düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN