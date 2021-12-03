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Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı - Son Dakika

Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı

03.12.2021 17:23

Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı Aydın'ın Söke ilçesinde Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu'nda engelli öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirebileceği uygulama evi kazandırıldı.

Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu'nda engelli öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirebileceği uygulama evi kazandırıldı.

Uygulama Evi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açılırken, açılış törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ve davetliler katıldı.

Uygulama Evi'nin zihinsel engelli öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla yapılmış Bakanlık projesi olduğunu belirten Söke Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Burcu Pakalın, "Daha önce fiziksel kapasite nedeniyle okulumuzda yoktu. Ancak yaptığımız görüşmeler neticesinde bahçemizde uygun bir alan gösterdik. Bize 120 bin TL bir bütçe gönderildi. Kısıtlı bir bütçeyle yola çıktık ancak Allah utandırmadı. Sökeli iş adamlarımız Mehmet Dalma ve Erdal Şahin'in katkılarıyla bu evimizi yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürüm Şerafettin Yapıcı da maddi ve manevi desteklerini eksik etmedi. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu Uygulama Evi'ni Sökemize ve okulumuza kazandırmış olmaktan çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Uygulama Evi'ne katkı sağlayan iş adamları Mehmet Dalma ve Erdal Şahin'e plaketleri takdim edilirken, Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; "Başta Okul Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve katılımcılar Uygulama Evi'ni gezdi, bilgiler aldı. Ayrıca Söke Kıryarlar Eğitim ve Uygulama Okulu'nun bahçesinde tavukların bulunduğu bir kümes ile çeşitli sebzelerin yetiştirildiği ekim alanı oluşturulduğu; engelli öğrencilerin burada bahçe faaliyetlerini de uygulamalı yapabildikleri bilgisi verildi.

1+1 ev modelinde hazırlanan uygulama evinde açık mutfaklı bir salon, bir yatak odası ve banyo bulunuyor. Öğrenciler bu uygulama evinde mutfak cihazlarını çalıştırma, banyoyu kendileri için hazırlama, yatak toplama, ütü yapma, kapıları kilitleme, elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma gibi işleri kendi başlarına yapmayı öğrenecekler.

Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı
Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı
Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı
Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı

Hüseyin Güney, Hisarcık, Engelli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de engelli öğrencilere Uygulama Evi hizmete açıldı - Son Dakika


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